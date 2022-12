Android 13 è già arrivato su questi smartphone Samsung: avete fatto l'aggiornamento?

Proprio nella giornata in cui si torna a parlare delle possibili prestazioni di Samsung Galaxy S23, prossima linea di smartphone top di gamma della società sudcoreana, quest’ultima torna a parlare dei piani per One UI 5.0 e conferma la lista di smartphone Samsung che hanno ricevuto Android 13 nel corso degli ultimi mesi.

L’obiettivo di rilasciare l’ultima versione del robottino verde sui dispositivi mobili Samsung sta per essere raggiunto: l’azienda ha spinto per la distribuzione rapida su tutti i device compatibili immediatamente dopo il lancio ufficiale di Android 13 e, bisogna dirlo, è stata una mossa eccellente. Ad appena quattro mesi, infatti, quasi l’intero portfolio Samsung compatibile ha ricevuto il major update.

Per essere esatti, quelli di seguito sono i dispositivi Samsung con Android 13 disponibile:

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20 FE

Galaxy S10 Lite

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Note 20

Galaxy A71

Galaxy A53 5G

Galaxy A52s 5G

Galaxy A33 5G

Galaxy A52s 5G

Galaxy A51

Galaxy A51 5G

Galaxy A42 5G

Galaxy A32

Galaxy A23 5G

Galaxy A22

Galaxy M52 5G

Galaxy M32 5G

Galaxy M22

Galaxy Xcover 5

Galaxy Xcover 6 Pro

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7+

Galaxy Tab S7 FE/S7 FE 5G

Galaxy Tab S6 Lite

In questa lista mancano ancora diversi smartphone e tablet, ma l’azienda asiatica ha ribadito che nelle prossime settimane accelererà la distribuzione degli aggiornamenti di One UI 5 al fine di completare l’implementazione per tutti i dispositivi idonei entro la fine dell'anno.