Android 13, in arrivo nuove limitazioni al sideloading per proteggere i dispositivi

Del caso Apple-sideloading abbiamo a lungo parlato su queste pagine. Con Android 13, a quanto pare, Google vuole introdurre una serie di nuove limitazioni al sideloading allo scopo di incrementare la sicurezza dell’OS e proteggerlo da malware e phishing.

Secondo quanto riportato, Android 13 introdurrà una nuova limitazioni per le applicazioni installate con il sideload, per cui gli utenti non avranno la possibilità di concedere le autorizzazioni per usare i servizi di accessibilità “ACCESS_RESTRICTED_SETTINGS”.

La scelta, come dicevamo poco sopra, è legata alla sicurezza dei dispositivi in quanto anche in passato i servizi di accessibilità sono stati utilizzati come cavallo di Troia per i malware. E dal momento che molti attacchi di phishing e malware vengono effettuati inducendo gli utenti ad installare APK non presenti su Play Store, questa scelta di Google potrebbe rendere più difficile la vita ai malintenzionati.

Google però non dovrebbe impedire totalmente alle app installate tramite sideloading di utilizzare i servizi di accessibilità: tramite una finestra di impostazioni infatti Android 13 avviserà gli utenti che “per questioni di sicurezza, questa impostazione non è attualmente disponibile”, ma sarà comunque possibile abilitare l’accesso tramite la schermata delle informazioni dove basterà fare tap su “Consenti impostazioni limitate”. E’ chiaro che si tratta di un rischio, ma sicuramente questa feature sarà utilizzata solo dagli utenti più esperti.

Sempre nel solco di Apple, Android 13 avrà anche delle funzioni di anti-tracking.