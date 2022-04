Android 13: in arrivo una valanga di novità, tra Cinematic Wallpaper e Hub Mode

Grandi novità sono in arrivo per Android 13: dopo aver scoperto che il sistema operativo di Google sarà ottimizzato per il gaming su smartphone, oggi è trapelata una lunghissima lista di feature integrate da Big G sulla nuova versione di Android 13 e al momento presenti sulla versione DP2 (Developer Preview 2) del sistema.

La lista, redatta dall'ex-caporedattore di XDA Developers Mishaal Rahman e pubblicata sul suo Blog su Esper.io, contiene decine di feature migliorate o totalmente nuove introdotte con la nuova release per sviluppatori del sistema operativo. Anzitutto, Mishaal spiega che Android 13 arriverà tra luglio e settembre in versione stabile per tutti gli utenti, con quattro versioni beta e due versioni DP per gli sviluppatori attese nei prossimi tre o quattro mesi.

In termini di nuove feature, pare che quest'anno Google voglia offrire un sistema accessibile per tutti gli utenti, con un netto incremento delle opzioni di accessibilità di Android 13. Nello specifico, l'azienda di Mountain View ha introdotto una funzione di "Audio Description" direttamente nelle impostazioni dello smartphone, la quale dovrebbe garantire una sorta di "narrazione" per fornire informazioni in tempo reale sui media riprodotti dal telefono, come fotografie e video. Inoltre, anche la lente di ingrandimento di Android ha ricevuto un aggiornamento, rendendo più semplice non solo la lettura dei messaggi, ma anche la loro scrittura.

A metà tra i miglioramenti di design e quelli di accessibilità troviamo la possibilità di attivare la color correction con un tocco e quella di attivare la modalità ad una sola mano, che ridimensiona e riposiziona gli elementi a schermo per permettere agli utenti di utilizzare una mano sola per navigare l'intero sistema. Un'altra opzione attivabile con un solo click è poi quella dei controlli relativi alla privacy, che permettono all'utente di attivare o disabilitare "al volo" l'accesso delle app a microfono, fotocamera e posizione.

Passando alle novità di design, invece, Google dovrebbe integrare la feature "Cinematic Wallpaper" sul proprio sistema operativo di nuova generazione. La funzione dovrebbe creare, tramite un'apposita API, degli sfondi 3D che "si muovono quando il telefono viene spostato dall'utente". Accanto ai nuovi sfondi troviamo anche una serie di miglioramenti per Material You, che ormai è diventata obbligatoria per accedere ai servizi Google su Android: Big G avrebbe in programma di aggiungere una serie di opzioni e palette al sistema operativo, chiamate "stili", in modo da garantire una personalizzazione ancora maggiore agli smartphone Android.

Infine, tra i miglioramenti generali troviamo la possibilità di attivare automaticamente la modalità notturna ad un orario preciso e la "Hub Mode" di Android 13, una modalità che dovrebbe funzionare solo con alcune app specifiche e che è stata pensata per l'utilizzo di smartphone e tablet in modalità docked, cioè come dispositivi per il monitoraggio della casa, e che permette la condivisione di app e profili tra tutti gli utenti connessi alla rete.