Con Android 13 basterà un semplice 'tap' per condividere i file

Android 13 “Tiramisù” porterà con sé delle novità importanti sugli smartphone del robottino verde. Oltre alla possibilità di impostare lingue diverse per ogni app, la prossima versione del sistema operativo di casa Google dovrebbe consentire la condivisione di file e contenuti multimediali con un singolo e semplicissimo “tap”.

Stando a quanto ripreso dai colleghi di Android Police, i quali hanno ottenuto alcune demo dell’interfaccia utente, su Android 13 ci sarà una feature detta “Media TTT” o “Tap To Transfer”, ovvero “tocca per trasferire”. Il suo funzionamento sarà davvero semplice: mentre uno smartphone sta riproducendo contenuti multimediali e si avvicina ad altri telefoni, tablet, altoparlanti o persino Chromecast ai quali si può connettere rapidamente, allora l’utente potrà con un unico tocco trasferire il file.

Non c’è tuttavia un quadro completo sul metodo esatto di funzionamento di questa opzione: molto probabilmente si tratterà di NFC o UWB, con riproduzione multimediale tramite protocolli Cast di Google. Al momento resta però un insieme di “se” e “forse”, trattandosi di una novità all’inizio del suo ciclo di sviluppo. In altre parole, va anche considerata la possibilità di un mancato rilascio con Android 13. Come sempre, consigliamo dunque di prendere queste informazioni con le pinze e attendere indicazioni ufficiali con le prime build di test.

Altra novità intrigante riguarda le migliorie all’audio wireless date da Bluetooth LE Audio.