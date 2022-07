Android 13, ultima Beta disponibile: non manca molto alla versione definitiva

A poche settimane dal rilascio della Beta 3.3 di Android 13, Google sta compiendo un altro passo verso l'arrivo della versione definitiva della nuova major release del sistema operativo del robottino verde. Infatti, è stata resa disponibile al download l'ultima versione Beta di Android 13.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e Gizmodo, nella serata italiana del 13 luglio 2022 è arrivata la quarta Public Beta di quella che rappresenta la prossima major release di Android. Come ben potete immaginare, non ci sono in realtà grandi novità in questa versione, ma si tratta di un'occasione importante per gli sviluppatori per effettuare gli ultimi ritocchi alle app prima del rilascio della versione definitiva.

A proposito di quest'ultima, Google ha ufficializzato il fatto che il tutto è in arrivo nell'arco di poche settimane. Insomma, non sembra mancare molto ad Android 13 e il passo effettuato da BigG con l'ultima Public Beta rientra nella timeline annunciata in precedenza, dunque non sembra che ci siano ritardi in quel di Mountain View.

In ogni caso, se volete dare un'occhiata ai dettagli emersi finora sulla prossima major release del sistema operativo del robottino verde, potete fare riferimento alla scheda di Everyeye dedicata ad Android 13. Non ci resta, invece, che attendere ancora un po' per la versione stabile.