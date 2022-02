Android 13 conferma l'esistenza di Google Pixel Fold con una funzione 'nascosta'

Poche ore fa, Google ha annunciato la versione DP1 di Android 13, ovvero la prima versione preview del sistema operativo, la cui release definitiva dovrebbe essere fissata per il 2022 inoltrato. Tra le numerose feature di Android 13 DP1, alcuni utenti sembrano aver trovato un riferimento allo smartphone pieghevole di Google, Pixel Fold.

In particolare, pare che Android 13 sia pensato per funzionare anche su device pieghevoli e dagli schermi di grandi dimensioni, specie dopo i progressi fatti da Android 12L in tal senso. Tuttavia, ad ad attirare l'attenzione del portale 9to5Google è stato un tweak del Pixel Launcher di Google, che pare supportare ora due layout simultanei della homepage.

In altre parole, il sistema permette ora di visualizzare la schermata home su due schermi di dimensioni diverse al contempo, una feature essenziale per i device pieghevoli "a portafoglio". La cosa particolare, però, è che la feature è inserita nel Pixel Launcher, ovvero il launcher che contiene le feature di Android esclusive per i device Pixel di Google, il che lascia pensare che un device foldable di Big G sia presto in arrivo.

La feature è decisamente importante nell'ottica di un device come Pixel Foldable, poiché gli smartphone pieghevoli usano più layoute per la Homepage al contempo, dal momento che uno serve per lo schermo "doppio" interno e uno viene utilizzato per quello "singolo" esterno. Ciò, inoltre, conferma anche Pixel Fold sarà un telefono a portafoglio, e non a conchiglia, anche se questa seconda possibilità sembra essere stata scartata fin dai primi rumor su Pixel Fold.

Google Pixel Fold potrebbe arrivare nel 2022 inoltrato, ed essere lanciato insieme ad Android 13 o con Android 12L: al momento, comunque, del telefono non conosciamo la scheda tecnica e le specifiche, né tantomeno il nome, che potrebbe essere Google Pixel Notepad. Inoltre, il device dovrebbe essere uno smartphone foldable "economico", dotato di un prezzo inferiore alla media per i pieghevoli e con cui Google spera di attirare nuovi utenti verso i suoi device.