Android 13 consentirà di limitare le velocità di Wi-Fi e rete mobile: perché?

Con il rilascio della Developer Preview 2 di Android 13, gli appassionati di tecnologia e analisti del settore si sono rapidamente mossi per esaminare in ogni dettaglio le novità implementate dal team di Mountain View. A spiccare tra di esse è, specialmente, l’opzione di limitazione della velocità di connessione a Internet.

Come ripreso dal rinomato Mishaal Rahman, ex caporedattore di XDA Developers e ora associato al blog Esper, all’interno della DP2 di Android 13 sono state scovate delle stringhe di codice estremamente interessanti: inizialmente, il tutto si è limitato a un avviso legato al consumo di batteria da parte di una applicazione specifica. Dopodiché, Rahman ha individuato l’opzione per limitare la velocità del Wi-Fi o della rete mobile.

Ma a cosa servirebbe, esattamente, questa feature? All’utente medio interesserebbe poco, in quanto più veloce è la connessione a Internet, migliore è l’esperienza d’uso su social network, servizi streaming e altre app ancora. Agli sviluppatori, invece, si rivelerà estremamente utile in quanto consentirà di simulare ambienti di attività con scarsa qualità della connessione.

Come spiegato da Mishaal Rahman, “Possono sorgere problemi imprevisti quando la connessione Internet di un dispositivo è lenta e gli sviluppatori possono superare questi problemi testando le loro app in condizioni di rete simulate”. In poche parole, si tratta di una novità che si mostrerà necessaria agli sviluppatori e che certamente molti di questi apprezzeranno quando Android 13 debutterà ufficialmente sul mercato.