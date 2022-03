Android 13, disponibile al download la DP2: importanti novità lato notifiche

A poco più di un mese dal rilascio della DP1 di Android 13, Google ha compiuto un ulteriore step per quel che concerne il sistema operativo dei dispositivi mobili. Infatti, è arrivata un'altra versione preliminare di Android 13.

In particolare, stando anche a quanto riportato da SlashGear ed Engadget, nella giornata del 17 marzo 2022 la società di Mountain View ha pubblicato nella pagina dei download relativi ad Android 13 le factory image della seconda DP2 (Developer Preview 2) per gli smartphone Pixel compatibili. Più precisamente, i dispositivi su cui si può installare questa versione preliminare sono Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a (5G), Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6 e Pixel 6 Pro.

Tra l'altro, il rilascio della DP2 è stato accompagnato anche da un post sul blog ufficiale di Google, in cui vengono esplicitate un po' tutte le novità introdotte. A tal proposito, c'è una funzionalità che richiede all'utente il permesso per abilitare le notifiche delle app. In parole povere, prima che un'app possa far comparire le notifiche nell'apposita zona, mediante Android 13 sarà necessario che l'utente fornisca il consenso (viene dunque aggiunto un ulteriore "livello" in termini di privacy). Probabilmente lo screenshot in calce alla notizia in questo caso spiega la questione meglio di mille parole.

Per il resto, chiaramente ci sono altre novità, soprattutto "dietro le quinte" (non manca il supporto al Bluetooth LE Audio), ma la questione più rilevante è quella relativa alle notifiche push. Ci sarà poi in ogni caso sicuramente modo di tornare ad approfondire le novità di Android 13, in quanto Google prevede di rilasciare la prima versione Beta ad aprile 2022, proseguendo lo sviluppo della prossima major release del robottino verde.