Android 13, anche le emoji si rifanno il look: arrivano animazioni e nuovi simboli

A gennaio vi abbiamo parlato delle nuove emoji in arrivo con Unicode 15 su iOS e Android: oggi, finalmente, Google ci ha permesso di farci un'idea di come saranno le nuove emoji in arrivo su Android 13, dandoci anche una finestra di rilascio per queste ultime.

Con un post sul blog per sviluppatori di Google, la Creative Director ed Emoji Kitchen Chef di Big G Jennifer Daniel ha infatti riportato una serie di novità lato emoji in arrivo su Android. La prima, sicuramente, è che le nuove emoji di Unicode 15 sono in arrivo: tra di esse troviamo l'alce, l'oca, il ventaglio, i cuori rosa, azzurro e grigio, le maracas e l'asino.

In parallelo, Big G ha svelato il design delle 21 nuove emoji in arrivo, che potete vedere in calce a questa notizia o sul blog di Google in più alta risoluzione. L'azienda di Mountain View ha anche aggiunto che le nuove emoji saranno rilasciate nelle prossime settimane agli utenti in Preview e nel mese di dicembre con una versione stabile di Android 13.

Non solo: Google ha anche confermato che intende rilasciare le sue prime emoji animate di sempre. La novità più grossa di queste emoji è che ora circa 200 tra le faccine e le icone più utilizzate dagli utenti sono state animate a mano e, una volta inviate sui social o sui servizi di messaggistica, verranno viste "in movimento" dagli altri utenti Android. Trovate tutte le emoji supportate sul sito web dedicato di Google.

Infine, Google ha annunciato anche alcune novità minori che faranno la felicità di una cerchia di utenti. Innanzitutto, l'azienda sta sperimentando la possibilità di far cambiare colore alle emoji: la feature dovrebbe permettere di modificare la tinta di ogni emoji, andando oltre le poche varianti concesse limitatamente ad alcune icone. Potete dare un'occhiata alla feature sempre sul sito web di Google Fonts, a patto di utilizzare l'ultima versione di Chrome.

Infine, è stato annunciato anche un aggiornamento al font Noto Emoji di Google, che permette l'utilizzo delle emoji su Chrome e su tutti gli altri servizi di Big G. Il font, che inizialmente supportava solo le emoji in bianco e nero, verrà aggiornato e comprenderà anche le varianti colorate di tutte le icone presenti in Unicode 15.