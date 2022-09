Android 13: nuova feature essenziale in arrivo per controllare salute batteria

Nella giornata odierna abbiamo già parlato della valanga di novità in arrivo per Android 13, diffusa da Mishaal Rahman su Twitter assieme al collega Kuba Wojciechowski. Ci è sfuggita dalla lista, però, una feature essenziale che consentirà di controllare la salute della batteria in tempo reale.

Secondo quanto riportato dall’insider citato, nella più recente Beta pubblica QPR1 per Android 13 è arrivata una funzionalità definita “Battery Health” con una sua schermata dedicata, visibile anche in calce alla notizia. Da essa si evince che gli smartphone del robottino verde aggiornati all’ultima iterazione potranno fornire spiegazioni ragionevolmente chiare sulla batteria del dispositivo con un semplicissimo indicatore circolare.

Questa novità sarà particolarmente utile per coloro che preferiscono rimanere in possesso dello stesso smartphone per molti anni, così da evitare spese continue su dispositivi mobili: perché cambiare telefono quando basta sostituire la batteria, se è l’unico componente in cattive condizioni?

Ora la vera domanda è un’altra: la funzione sarà disponibile solo su Google Pixel o anche su altri smartphone con Android 13? Lo capiremo solamente quando l’ultimo aggiornamento del sistema operativo della Grande G approderà su dispositivi di altri produttori.

Sempre a proposito di Android 13, recentemente Google ha tagliato il supporto a diversi smartphone aggiornando i requisiti minimi.