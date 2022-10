Android 13 Go Edition ufficiale: sempre più leggero e con nuove feature

Quando Android Go è arrivato sul mercato nel 2017 il pubblico ha apprezzato la volontà di Google di portare il robottino verde anche su dispositivi mobili di fascia bassa. Da allora il sistema operativo è stato continuamente aggiornato assieme alla versione principale, arrivando alla nuova versione Android 13 Go Edition.

Dopo l’approdo di Android 13 su smartphone Pixel nella sua versione definitiva, e dunque la distribuzione della build stabile per tutti gli smartphone legati all’ecosistema della Grande G, finalmente arriva la variante più leggera di ultima generazione.

La novità chiave che la società statunitense evidenzia sul blog ufficiale è l’introduzione del design Material You che, come già sappiamo, porta sui telefoni la personalizzazione avanzata tra combinazioni di colori, sfondi e dinamismo di forme e tonalità. Rispetto ai 16 colori selezionabili su Android 13, però, la Go Edition ne trova soltanto quattro.

Altra feature inedita essenziale è invece il supporto agli aggiornamenti di sistema tramite Google Play per assicurare update regolari quando necessario, a seconda delle criticità da risolvere o delle nuove funzionalità da introdurre. Considerato che in passato Android Go non ha beneficiato di aggiornamenti continui, si tratta di un importante passo avanti.

C’è però un “ma” da non sottovalutare: i requisiti minimi di Android 13 Go Edition sono aumentati. Ora il sistema operativo leggero richiede un minimo di 2 GB di RAM e 16 GB di spazio di archiviazione. Insomma, i produttori dovranno adeguarsi a questi nuovi standard per la fascia bassa.

A inizio ottobre, invece, è arrivato Android 13 QPR1 Beta 2.