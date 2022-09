Android 13, Google aggiorna i requisiti: tagliato il supporto a diversi smartphone

Google, come da protocollo, ha aggiornato i requisiti minimi in vista del lancio di Android 13. L’aggiornamento è molto importante in quanto, di fatto, taglia fuori diversi modelli di smartphone più datati.

L’azienda di Mountain View infatti ora richiede almeno 2 GB di RAM e 16GB di spazio di archiviazione agli OEM che vogliono sfruttare i Google Mobile Services sui oro dispositivi. Secondo l’esperto di Android Enterprise, Jason Bayto, i produttori ora non possono più precaricare i GMS sui nuovi dispositivi se questi non hanno almeno 2GB di RAM.

Google vuole anche che tutti i nuovi dispositivi Android Go abbiano almeno 16GB di spazio di archiviazione, e questa novità si applica sia agli smartphone già in commercio che non.

Si tratta di un’evoluzione naturale per l’ecosistema, e non è la prima volta che annuncia aggiornamenti di questo tipo. Nel 2020 ad esempio l’azienda in concomitanza con l’arrivo di Android 11 aveva annunciato che i dispositivi con meno di 512 gigabyte di RAM non sarebbero più stati idonei al precaricamento dei GMS.

Big G spiega che gli OEM potranno comunque continuare, almeno nell’immediato, ad integrare i Google Mobile Services su dispositivi Android 12 con meno di 2GB di RAM. Maggiori informazioni potrebbero arrivare nel corso dell’evento Made by Google in programma il 6 Ottobre.

Secondo le ultime indicazioni, Android 13 renderà più facile separare i dati personali da quelli aziendali.