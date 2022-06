Android 13, Google rilascia già la Beta 3.1: nella Beta 3 mancava un'app fondamentale

La terza beta di Android 13 è stata lanciata solo l'8 giugno scorso, portando il sistema operativo mobile alla Platform Stability. Nonostante ciò, nelle scorse ore Google ha rilasciato la versione 3.1 di Android 13 in tutta fretta per prevenire un grave bug.

A quanto pare, infatti, con Android 13 Beta 3 molti utenti hanno perso l'accesso all'app Android Beta Feedback. Benché il problema possa sembrare di poca importanza, in realtà l'applicazione è di vitale importanza per Google, perché permette all'azienda di ottenere dei dati concreti su cui basare il proprio lavoro sul sistema operativo. In altre parole, la mancanza dell'app Feedback avrebbe reso inutile Android 13 Beta 3 per il colosso di Mountain View.

Al momento non è chiaro perché l'app Android Beta Feedback fosse assente da alcune build di Android 13 Beta 3, anche se il problema potrebbe essere ricondotto ad una svista degli ingegneri software di Big G. Ad ogni modo, Google ha prontamente risolto il problema, rilasciando la Beta 3.1 del sistema operativo per tutti gli smartphone che sono stati interessati dal lancio della Beta 3.

Nello specifico, Android 13 Beta 3 e Beta 3.1 possono essere scaricate su tutti i modelli di Google Pixel dalla quarta alla sesta generazione, compresi quelli della linea midrange "a". Sfortunatamente, la versione 3.1 del sistema operativo non porta con sé altre novità di peso accanto al fix del bug dell'app Android Beta Feedback.

Nonostante ciò, l'installazione dell'ultima beta del sistema operativo di Big G è consigliata a tutti gli utenti che possiedono uno smartphone compatibile e desiderano provare in anteprima Android 13, sia perché così facendo potranno fornire ulteriori dati a Google per migliorare l'OS per smartphone, sia perché le ultime versioni beta di Android 13 hanno reso decisamente più stabile il sistema operativo.