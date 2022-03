Android 13 informerà gli utenti delle app che consumano più batteria in background

Google guarda anche all’efficienza energetica dei propri dispositivi, con Android 13. Secondo quanto affermato da BGR, infatti, il colosso di Mountain View con il nuovo OS dovrebbe introdurre un sistema che informerà gli utenti delle app che stanno consumando più batteria in background.

Nello specifico, “Android 13 introduce una notifica di sistema che viene visualizzata quando l’app consuma una grande quantità di batteria del dispositivo durante un periodo di 24 ore. Questa nuova notifica viene visualizzata per tutte le app su dispositivi con Android 13, indipendentemente dalla versione dell’SDK di destinazione” si legge nella documentazione, secondo cui tale avviso verrà mostrato ad intermittenza ogni 24 ore.

“Se il sistema rileva un utilizzo elevato della batteria dall’app mentre l’app sta visualizzando una notifica associata a servizi in primo piano, il sistema attende fino a quando l’utente non respinge la notifica o il servizio in primo piano termina e mostra la notifica solo se l’app continua a consumare una grande quantità di batteria del dispositivo” continua Google.

Gli utenti ovviamente potranno esentare le app da questo sistema, tra cui quelle di sistema, le companion app dei dispositivi, quelle che sono in esecuzione in modalità demo e le VPN.

Nel frattempo, nella giornata di ieri è arrivata la DP2 di Android 13, che è disponibile per il download.