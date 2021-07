Android 13 ha qualcosa di italiano: il suo nome in codice sarà 'Tiramisù'

Il sistema operativo Android 12 è ufficiale da maggio e la sua uscita è prevista per fine 2021, ma ciò non ferma gli sviluppatori del robottino verde alle prese con i primi lavori relativi ad Android 13, il successore che giungerà nel 2022 sugli smartphone di tutto il mondo con un nome in codice interno “vicino a noi”.

Consultando le pagine ufficiali dell’Android Open Source Project, infatti, una nuova voce ha rivelato come la prossima versione dell’OS di casa Google fosse prima nota internamente come “Android T” e ora, invece, come Android 13 – “Tiramisù”. Questa costituisce a tutti gli effetti la prima volta in cui la futura edizione del sistema operativo viene chiamata con il tipico soprannome dato da Big G.

Per chi non lo sapesse, però, a partire da Android 10 la società di Mountain View ha dato fine alla lunga tradizione di assegnare pubblicamente il nome di un dolce al sistema operativo, mantenendola però viva all’interno dell’azienda. Esiste ancora l’easter egg accessibile tramite le impostazioni di sistema cliccando ripetutamente sulla voce “Versione di Android”, ma non mostrerà più animazioni personalizzate a tema dolci, lasciando spazio alla semplice emoji di un gatto.

Per ricordare la storia di Android, ecco quali sono stati i nomi in codice del sistema operativo fino a oggi:

Android 1.5 – Cupcake

Android 1.6 – Donut

Android 2.0 – Eclair

Android 2.2 – Froyo

Android 2.3 – Gingerbread

Android 3.0 – Honeycomb

Android 4.0 – Ice Cream Sandwich

Android 4.1 – Jelly Bean

Android 4.4 – KitKat

Android 5.0 – Lollipop

Android 6.0 – Marshmallow

Android 7.0 – Nougat

Android 8.0 – Oreo

Android 9 – Pie

Android 10 – Quince Tart

Android 11 – Red Velvet Cake

Android 12 – Snow Cone

Android 13 – Tiramisu

Tornando su Android 12, la Beta 3 è disponibile per il download.