Android 13 migliorerà modalità per utilizzo smartphone a letto: cosa cambierà?

Android 13 non solo sarà ottimizzato per il gaming con la riduzione dei tempi di caricamento dei videogiochi mobile, ma sarà anche “ottimizzato” per l’esperienza a letto grazie a una Bedtime Mode migliorata, la quale applicherà una principale modifica al modo in cui lo smartphone apparirà nelle ore tarde.

Grazie agli screenshot ottenuti da 9to5Google e che potete trovare in sequenza in calce alla notizia possiamo osservare il cambiamento chiave della Modalità Riposo già disponibile oggi sugli smartphone del robottino verde. Se la versione ora disponibile ci fornisce numerose opzioni per migliorare il benessere digitale tra una scala di grigi, l’attivazione della modalità Non Disturbare e la disattivazione dell’Always-On Display, in futuro oscurerà automaticamente lo sfondo del telefono.

Il futuro aggiornamento del sistema operativo firmato Google non riguarderà propriamente il calo di luminosità del display in sé, bensì una riduzione di quella del wallpaper cosicché non ci stanchi eccessivamente gli occhi tra dettagli colorati o completamente bianchi. Il resto della home, invece, resterà invariato: le icone e i widget, qualsiasi essi siano, non otterranno le stesse modifiche temporanee con l’attivazione della Modalità Riposo. Non è chiaro se la percentuale di oscuramento massima e minima sia impostabile da sistema, tantomeno se queste modifiche arriveranno anche nelle versioni precedenti più recenti di Android come Android 12 o Android 11.

Tra le altre novità in arrivo con la prossima iterazione del robottino troviamo anche nuove limitazioni al sideloading.