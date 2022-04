Android 13 sarà ottimizzato per il gaming: tempi di caricamento ridotti all'osso

Android 13 sarà un aggiornamento ricco di novità importanti, almeno stando alle ultime indiscrezioni da parte dei tipster del settore: non solo dovrebbe portare il dual-eSIM su tutti gli smartphone, bensì dovrebbe anche risultare la versione del robottino verde più ottimizzata per il gaming mobile.

Secondo quanto ripreso dagli esperti analisti di Esper, in particolare al già famoso Mishaal Rahman ex-XDA Developers, con l’ultima Developer Preview di Android 13 è stato possibile scovare alcune stringhe di codice che indicano alla implementazione del metodo setGameState: quest’ultimo, stando alle analisi attuali, consentirà ai giochi di comunicare il loro stato al dispositivo indicando se può essere interrotto o no e chiedendo più risorse alla CPU per migliorare i tempi di caricamento.

Questa soluzione, finora, è stata implementata direttamente da alcuni produttori di smartphone nelle loro versioni personalizzate dell’OS. Il fatto che risulti destinata ad approdare su Android 13 in pianta stabile così da offrire performance migliori lato gaming a tutti i dispositivi mobili compatibili è decisamente importante, e indica anche a una ottimizzazione generale superiore dei telefoni con tale iterazione di Android.

Se queste sono le premesse attuali di Android 13, non vediamo davvero l’ora di scoprire cos’altro avrà in serbo per tutti noi. Come sempre, terremo occhi e orecchie aperte.

Nel mentre, gli analisti del mercato smartphone hanno visto come Android 12 non sia particolarmente diffuso su scala globale.