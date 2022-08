Android 13, su Pixel 6 è un viaggio di sola andata: impossibile tornare ad Android 12

In maniera del tutto inaspettata, Google ha lanciato Android 13 per gli smartphone Pixel nelle scorse ore. Chi possiede un device della linea Pixel potrebbe essere dunque tentato di correre ad aggiornare il proprio smartphone, ma prima di farlo c'è una cosa che dovete sapere: dopo essere passati ad Android 13, non potrete più tornare ad Android 12.

La particolare limitazione è valida solo per Pixel 6, Pixel 6 Pro e Pixel 6a, dunque se possedete un Pixel 5 o un Pixel 4 potete dormire sonni tranquilli: dopo l'aggiornamento potrete tranquillamente tornare indietro ad Android 12 nel caso in cui il nuovo sistema operativo non fosse di vostro gradimento.

La limitazione dipende da un aggiornamento del bootloader legato al chip Tensor, esclusivo dei Pixel 6, stando a quanto riportato da un avviso sul sito web di Google per sviluppatori. L'avviso spiega che "l'aggiornamento ad Android 13 per Pixel 6, Pixel 6 Pro e Pixel 6a contiene un update del bootloader che incrementa la versione di anti-rollback. Dopo aver installato una build di Android 13 su questi device, non potrete tornare a versioni meno recenti, come Android 12".

Insomma, se possedete un Pixel 6 quello verso Android 13 sarà un viaggio di sola andata senza possibilità di ritorno. Certo, la nuova versione del sistema operativo presenta una pletora di nuove funzioni e di miglioramenti software, mentre le ultime Beta di Android 13 si sono rivelate stabili, perciò non dovreste correre troppi rischi ad aggiornare il vostro device. Tuttavia, per sicurezza, vi invitiamo ad aspettare ancora qualche giorno prima di effettuare l'update del software del vostro Pixel 6, così da evitare bug indesiderati.

Intanto, potete approfittare dell'uscita di Android 13 in versione stabile per disiscrivervi dal programma beta di Android senza dover ripristinare il vostro device ad Android 12: una volta effettuato l'aggiornamento ad Android 13, infatti, vi basterà recarvi sul sito web delle Beta di Google ed effettuare l'unenroll dai contenuti in anteprima. In questo modo, pur mantenendo Android 13 come sistema operativo per il vostro smartphone, non riceverete i nuovi Feature Drop in anteprima.