Android 13 porterà il Dual-eSIM su tutti gli smartphone, secondo un rumor

Dopo aver scoperto che Android 13 permetterà di limitare la velocità di rete sia in Wi-Fi che su rete mobile, oggi è trapelato in rete un leak secondo cui Google starebbe lavorando ad una feature quasi rivoluzionaria per le eSIM: pare infatti che Android 13 potrebbe supportare più eSIM al contempo senza un hardware dedicato.

La notizia arriva da Esper, secondo cui la tecnologia sarebbe in via di sviluppo presso Google fin dal 2020, quando l'azienda ha depositato allo USPTO un brevetto a riguardo, che potete vedere in calce a questa notizia. Il brevetto riguarda l'utilizzo di più eSIM su un solo chip montato sull'SoC dello smartphone.

In questo modo, dunque, potrebbe essere abilitato il dual-SIM anche per le eSIM, gestendo cioè un numero variabile di eSIM sullo stesso dispositivo e utilizzando solo un chip integrato nella scheda madre del device. Ciò significa che gli smartphone con Android 13 compatibili con le eSIM potranno ottenere via software il supporto al dual-eSIM.

Ciò dovrebbe essere reso possibile dalla divisione dell'interfaccia fisica della eSIM in due (o più) interfacce digitali, che di fatto dovrebbero raggiungere un risultato simile a quello del Dual-SIM. In tal modo, i produttori di smartphone potrebbero risparmiare spazio sotto la scocca dei propri device e garantire una maggiore flessibilità e libertà di scelta agli utenti in termini di operatori per chiamate, messaggi e reti mobili.

Inoltre, la nuova funzione integrata su Android 13 potrebbe ridurre lo spazio destinato alla eSIM sui telefoni di nuova generazione, permettendo di guadagnare qualche prezioso millimetro di spazio per una batteria più capiente o per un sistema di raffreddamento più performante. Come molte altre feature di Android 13, comunque, è probabile che il dual-eSIM arrivi in anticipo sugli smartphone Pixel e che solo in un secondo momento faccia il proprio debutto sugli altri device che utilizzano il sistema operativo di Google.