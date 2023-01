Android 13 presente sul 5,2% degli smartphone dopo cinque mesi, cresce Android 12 e 12L

Sono stati diffusi gli ultimi numeri sulla distribuzione delle varie release di Android a livello mondiale. Secondo i dati, Android 13 è ora presente sul 5,2% degli smartphone a meno di sei mesi dal lancio.

Nelle slide di Android Studio, che trovate come sempre in calce, viene anche mostrato che Android 12 e 12L ora sono presenti sul 18,9% dei device Android attivi a livello mondiale, con un incremento significativo rispetto al 13,5% annunciato ad agosto.

Per quanto concerne le versioni precedenti, è sceso finalmente sotto il 10% Android Oreo, mentre Android Jelly Bean che in precedenza era allo 0,3%, ora non è più presente nell’elenco, segno che ormai sta scomparendo. KitKat è sceso invece dallo 0,9 allo 0,7%.

Secondo quanto affermato da 9to5Google, a contribuire a tale velocità di adozione di Android 13 sono stati gli aggiornamenti dei produttori di smartphone come Google, Samsung, OnePlus, Sony ed altri. In particolare, Samsung ha promesso aggiornamenti ancora più rapidi dal 2023.

Di recente, Google ha annunciato l’arrivo di alcune funzioni di Android 13 su Android 11 e 12, una scelta che ha scatenato le indiscrezioni e le indicazioni di vari utenti ed esperti del settore che dimostra ancora una volta come il sistema operativo si stia avvicinando sempre più verso un futuro modulare.