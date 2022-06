Android 13 raggiunge ufficialmente la Platform Stability con la terza Beta

Non è passato poi così tanto tempo dal rilascio della Beta 2.1 di Android 13, avvenuto a fine maggio 2022. Tuttavia, è arrivato il momento di tornare a fare riferimento alla prossima major release del sistema operativo del robottino verde, in quanto BigG ha ufficialmente reso disponibile la terza Beta di Android 13.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e Gizmodo, così come si può apprendere dal portale ufficiale di Android per gli sviluppatori, il rilascio è avvenuto nella serata italiana dell'8 giugno 2022. La settimana coinvolta sta dunque vedendo molte novità a livello software, considerato anche quanto annunciato da Apple alla WWDC il 6 giugno 2022.

In ogni caso, la terza Beta dell'OS di Google consente al progetto di raggiungere la Platform Stability, ovvero di effettuare un altro passo in avanti verso la release finale, consentendo ora agli sviluppatori di poter "fare sul serio", in quanto da adesso in poi si punterà essenzialmente sul "limare i dettagli". Al netto di questo, prima del "momento clou" ci sarà un'altra versione preliminare.

Infatti, stando alle previsioni di Google, a luglio 2022 verrà rilasciata la quarta Beta di Android 13, ovvero quella che precederà l'uscita della build stabile. A proposito di quest'ultima, probabilmente bisognerà attendere l'autunno 2022. Per il resto, risulta interessante notare che Android 13 ha raggiunto la Platform Stability con due mesi di anticipo rispetto a quanto avvenuto in passato con Android 12.