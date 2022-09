Android 13 renderà più facile separare dati personali da quelli aziendali

Mentre Google rilascia il primo aggiornamento mensile di Android 13 per gli smartphone della gamma Pixel, la stessa Grande G ufficializza alcune nuove funzionalità in arrivo per il work/life balance, ovvero per la distinzione tra l’utilizzo aziendale dello smartphone e quello personale.

Secondo quanto pubblicato dalla società di Mountain View sul suo blog, sulla scia dei miglioramenti applicati lo scorso anno Android 13 renderà disponibili dei “profili lavoro” ridisegnati con l’intento di mantenere i dati personali di un dipendente separati dai dati di lavoro. In questo modo, l’esperienza utente dovrebbe migliorare sensibilmente aumentando la produttività e rendendo più gradevole l’utilizzo quotidiano fuori dall’ambiente lavorativo.

Un esempio illustrato da Big G riguarda la possibilità di specificare se un'app deve essere aperta nel proprio profilo personale o di lavoro. A ciò si aggiungono due gallerie fotografiche separate e un’esperienza generalmente più curata per ogni singola app utilizzabile sia per lavoro, sia per scopi personali.

Non va sottovalutata, poi, la dettatura intelligente alle app del profilo di lavoro con “gergo aziendale specifico per le e-mail di lavoro”. Altra funzionalità centrale consente ai dipendenti di gestire al meglio le impostazioni legate a privacy e sicurezza affinché risulti facile individuare i dati condivisi con gli amministratori dell'azienda e le eventuali restrizioni imposte ai dispositivi forniti dal datore di lavoro.

Infine, troviamo lato admin un maggiore controllo sulla connettività Wi-Fi sui dispositivi, la modalità “Smarrito” per bloccare l’accesso a dispositivi aziendali persi o rubati, e una sincronizzazione migliorata con Chromebook aziendali.

A proposito del robottino verde, eccovi i migliori smartphone Android sotto 200 euro a settembre 2022.