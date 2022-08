Android 13, scoperto il primo bug: blocca la ricarica wireless su smartphone Pixel

Android 13 è stato lanciato a sorpresa per gli smartphone della serie Pixel di Google il 16 agosto. Il sistema porta con sé alcune nuove feature e una pletora di bugfix, ma oggi scopriamo anche che l'aggiornamento ad Android 13 blocca la ricarica wireless su diversi device della linea Pixel.

A riportare la notizia è 9to5Google, che spiega che sul subreddit di Google si sono moltiplicate le segnalazioni degli utenti che, dopo aver aggiornato ad Android 13 il proprio smartphone, hanno perso la possibilità di ricaricarlo in wireless. A quanto pare, il problema sembra riguardare la maggior parte dei device compatibili della linea Pixel, poiché è comune a Pixel 4 e 4 XL, nonché a Pixel 6 e 6 Pro.

Si salvano dunque Pixel 5 e Pixel 6a, anche se il problema potrebbe essere particolarmente grave per Pixel 6 e 6 Pro, dal momento che questi due smartphone non possono tornare ad Android 12 dopo aver installato Android 13, e di fatto hanno perso senza alcuna possibilità di recupero la ricarica wireless, almeno finché il problema non sarà risolto da Big G.

Un vero peccato, perché Android 13 ha risolto ben 151 bug diversi e il suo lancio era finora stato piuttosto "tranquillo", senza alcuna segnalazione di problemi da parte degli utenti nelle ore immediatamente successive alla release. Alcuni redditor hanno suggerito dei fix momentanei per il problema, che però non sembrano funzionare per tutti i dispositivi.

Al momento, se riscontrate il problema e avete un Pixel Stand per la ricarica wireless, l'unico fix che potrebbe funzionare richiede di disattivare l'app Pixel Stand, riattivare lo smartphone in Safe Mode, collegarlo allo Stand, rimuovere e poi ricollegare il device. Una procedura piuttosto contorta, che però sembra funzionare, almeno su Pixel 6 e 6 Pro.

Altri utenti, soprattutto sui modelli meno recenti di smartphone Pixel, hanno spiegato che anche la ricarica cablata è diventata molto più lenta dopo l'aggiornamento ad Android 13: per esempio, un utente ha pubblicato un post spiegando che il suo Pixel 4a 5G si carica del 10% in un'ora e che la batteria del device tende a surriscaldarsi molto rapidamente quando questo è in carica.