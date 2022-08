Android 13, quali smartphone saranno compatibili? L'elenco (quasi) completo

Google ha lanciato Android 13 per gli smartphone della linea Pixel solo poche ore fa, catapultandoci finalmente nella nuova generazione del sistema operativo mobile. A questo punto, in molti potrebbero chiedersi se il loro smartphone sarà compatibile o meno con Android 13: ecco dunque tutti gli smartphone che potranno effettuare l'aggiornamento.

Partiamo dalla stessa Google, che ha già confermato che tutti gli smartphone da Pixel 4 in su potranno essere aggiornati ad Android 13. Ciò significa che l'aggiornamento potrà essere effettuato su Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a (anche in variante 5G), Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro e Pixel 6a. Dal momento che Android 13 per i telefoni Pixel è già stato rilasciato da Big G, vi invitiamo a dare un'occhiata alla pagina di download di Google se volete scaricare l'aggiornamento.

Passando a Samsung, qui il numero di device compatibili aumenta sensibilmente: tra i dispositivi che supportano Android 13 troviamo tutti gli smartphone pieghevoli del colosso coreano fino ai recentissimi Samsung Galaxy Z Fold e Z Flip 4, nonché diversi smartphone della linea S. Più precisamente, i flagship della serie S compatibili con il nuovo OS saranno tutti i Galaxy S10, S20, S21 e S22, insieme ai Galaxy Note 10 e ai Galaxy Note 20.

Per quanto riguarda gli smartphone Samsung di fascia media, invece, la compatibilità con Android è garantita per il Galaxy A51 (anche nel modello 5G), il Galaxy A52, il Galaxy A53 e il Galaxy A71 5G. Lato tablet, invece, Android 13 è supportato da tutti i Galaxy Tab S6, S7 e S8, dai Tab A7 e A8 e dal Tab Active3.

OnePlus ha già confermato che Android 13 sarà compatibile con OnePlus 8 o superiori in tutte le loro varianti, nonché con OnePlus Nord 2 e 2T, Nord CE, CE 2 e CE 2 Lite. OPPO sta per rilasciare ColorOS 13, basato su Android 13, con una beta in partenza il 18 agosto: sicuramente, il sistema operativo di nuova generazione arriverà su OPPO Find N, Find X5 e Find X5 Pro, oltre che sulla serie Reno8. Per quanto riguarda gli altri modelli, invece, bisognerà attendere ulteriori conferme dal produttore.

Lo stesso discorso vale anche per Xiaomi, che non ha rilasciato dettagli sugli smartphone compatibili con la nuova release di Android. Infine, ASUS ha confermato che Android 13 sarà supportato da ROG Phone 3, ROG Phone 5 e ROG Phone 6, oltre che dagli ZenFone 7, 8 e 9 in ogni loro variante.