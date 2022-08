Android 13, lo sterminatore di bug: fix per ben 151 problemi noti su Google Pixel

Android 13 è stato lanciato sugli smartphone Pixel solo un paio di giorni fa, in maniera del tutto inaspettata. Benché il nuovo aggiornamento non porti con sé molte novità, pare che Google abbia "sterminato" moltissimi bug di Android 12, migliorando nettamente le performance del sistema operativo mobile.

In effetti, fin dagli scorsi giorni diversi utenti su smartphone Pixel hanno riportato che il sistema operativo funziona molto meglio dopo il passaggio da Android 12 ad Android 13, nonostante il primo abbia un anno in più del secondo. Ebbene, grazie ad una lunghissima lista pubblicata da Google, scopriamo che il merito del miglioramento dipende da un lavoro certosino di Big G sui bug e sulle vulnerabilità del sistema operativo.

In totale, infatti, Google ha risolto 151 bug su Pixel 4, 5 e 6. Tra questi, ne troviamo alcuni decisamente fastidiosi e che hanno peggiorato l'esperienza utente sui device Pixel per mesi prima di essere finalmente "sterminati". Per esempio, un problema comportava il blocco del caricamento dello smartphone prima che la batteria arrivasse al 100%, mentre un altro riduceva automaticamente le prestazioni del device a schermo spento.

La maggior parte delle novità arriva però sul lato dei sensori biometrici di Pixel 6, 6 Pro e 6a: si tratta di fix richiesti da tempo dagli utenti, perché fin dal lancio il Touch ID di Pixel 6 era apparso più lento di quelli degli smartphone della concorrenza. Ora, invece, Big G ha migliorato la velocità del sensore ed ha anche risolto alcuni bug che ne impedivano il funzionamento in determinate condizioni di luce o che lo bloccavano del tutto, imponendo agli utenti di riavviare il device o di usare lo sblocco tramite PIN.

In generale, poi, i controlli gestuali di Android 13 sembrano migliori rispetto a quelli di Android 12, grazie ad un riconoscimento più affidabile dei gesti a due dita del palmo della mano dell'utente. Infine, Big G ha anche migliorato le performance del Wi-Fi e del GPS dei suoi smartphone di ultima generazione. Insomma, pare proprio che, se siete tra i possessori di uno smartphone Pixel, il passaggio ad Android 13 sia quasi obbligato: attenzione, però, perché una volta aggiornato il vostro device non potrete tornare ad Android 12.