Android 13 Tiramisù consentirà di impostare la lingua per ogni app?

Dopo aver scoperto che Android 13 si chiamerà Tiramisù, iniziano ad apparire con maggiore frequenza e intensità anche i rumor relativi alle possibili nuove funzionalità della prossima pietra miliare del Sistema Operativo di Mountain View.

A poco più di una manciata di mesi dall'ufficialità di Android 12, major update che ha portato in dote un quantitativo non indifferente di novità tecniche ed estetiche, infatti, si inizia a parlare con più insistenza delle possibili novità della tredicesima iterazione del robottino verde per smartphone che, stando alle ultime voci, potrebbe dare agli utenti nuovi strumenti di personalizzazione della lingua.

Nome in codice "Panlingual", questa feature dovrebbe mettere sul piatto la possibilità di cambiare la lingua in base all'applicazione in uso, potendo specificare dalle impostazioni la preferenza per ogni singola app presente sul dispositivo.

La propria selezione potrà essere effettuata, stando alla fonte, attraverso una voce specifica presente nella sezione "Lingue e immissione". Si tratta, al momento, solo di voci di corridoio e dunque da prendere con assoluta cautela, ma potrebbe essere l'ennesima arma a disposizione dell'utente Android, sempre alla ricerca di maggiori frontiere di libertà per il proprio dispositivo.

Allo stato attuale, tuttavia, vale la pena ricordare che non è affatto scontato che tale funzionalità possa sbarcare poi effettivamente nelle build pubbliche.