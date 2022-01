Android 13, trapelano in rete le nuove funzioni: in arrivo tanti miglioramenti e novità

Con il passare dei giorni, emergono sempre più informazioni sulla nuova release di Android, la tredicesima, che Google dovrebbe presentare nel corso dei prossimi mesi. Dopo i rumor secondo cui Android 13 migliorerà l'audio wireless, ne sono emerse altre indiscrezioni su ciò che possiamo aspettarci dalla prossima generazione dell'OS.

Secondo quanto emerso, il Bluetooth Low Energy Audio di cui abbiamo già parlato in precedenza dovrebbe aiutare gli utenti Android 13 a godere di una durata della batteria migliore e connessione audio più stabile.

Tra le altre novità attese ce n'è una che si chiama "Pnlingual", che consentirà agli utenti di modificare la preferenza della lingua per ogni singola app. In arrivo anche l'interruttore per disabilitare Phantom Process Killer, che viene utilizzato per impedire l'esecuzione dell'app in background in determinate circostanze, se utilizzano una quantità eccessiva di potenza di elaborazione.

Android Police osserva però che in Android 13 dovrebbe arrivare anche una funzionalità molto interessante legata alla multimedialità che permetterà di trasferire file multimediali con un semplice tap, in maniera simile a quanto avviene su iOS dove gli utenti iPhone non devono fare altro che far toccare lo smartphone su HomePod per spostare i file multimediali su di esso.

Un altro rapporto pubblicato da XDA riferisce anche che Android 13 faciliterà la gestione e scansione dei QR Code, che potranno essere scansionati direttamente dalla lock screen, senza la necessità di sbloccare il dispositivo.