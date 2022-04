Android 13 ufficialmente disponibile in Beta pubblica: tutti i dettagli

Mentre si inizia già a fare riferimento al nome in codice di Android 14, Google compie un altro importante passo verso il rilascio definitivo di Android 13, ovvero la prossima major release del sistema operativo del robottino verde.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge ed Engadget, nella serata italiana del 26 aprile 2022 è stata ufficialmente rilasciata la prima Beta pubblica di Android 13. In parole povere, come potete vedere nella timeline presente in calce alla notizia, è stata superata la classica fase relativa alle Developer Preview, build pensate quasi esclusivamente per gli sviluppatori (o quantomeno per questi ultimi e per gli utenti più "smanettoni"), passando ora a delle versioni dell'OS maggiormente adatte anche agli utenti comuni.

Certo, si fa pur sempre riferimento a build preliminari, dunque non aspettatevi una stabilità perfetta per l'uso quotidiano, ma generalmente l'arrivo della prima Beta pubblica segna un passo importante in tal senso, convincendo gli utenti più "coraggiosi" a installare il software e mettere alla prova prima degli altri alcune delle novità introdotte dalla nuova major release. Insomma, se disponete di uno smartphone Google Pixel idoneo (si va da Google Pixel 4 a Google Pixel 6 Pro), potreste voler approfondire questa possibilità.

Interessante in ogni caso notare che BigG ha mantenuto la sua promessa di rilasciare la prima Beta di Android 13 nel mese di aprile 2022, dunque sembra proprio che i lavori stiano procedendo senza intoppi. Per il resto, le funzionalità introdotte da questa versione rispetto alle Developer Preview non sono poi molte, dato che si fa riferimento principalmente a novità legate ai permessi che l'utente può concedere per l'accesso a specifici file.

Per il resto, sono previste altre tre versioni Beta prima della release finale: la cosiddetta "platform stability" è in programma per giugno 2022, mentre la versione stabile di Android 13 dovrebbe arrivare nella seconda metà dell'anno. Insomma, un altro passo è stato compiuto, ma c'è ancora un po' di strada da fare.