Android 13 è ufficialmente disponibile: signore e signori, c'è la DP1!

Signore e signori, ci siamo: Android 13 è ufficialmente realtà e gli utenti più "smanettoni" possono già metterlo alla prova. Si prospetta una notte di grandi flash quella tra il 10 febbraio e l'11 febbraio 2022, dato che ovviamente un buon numero di appassionati si appresta a passare per le factory image.

Stando anche a quanto riportato da The Verge e ArsTechnica, tra le principali novità introdotte troviamo le rinnovate icone basate sui temi, che rappresentano una possibilità intrigante in termini di personalizzazione estetica del sistema operativo del robottino verde. In ogni caso, ci sarà poi sicuramente modo di approfondire ulteriormente, attraverso prove dirette, quanto introdotto da Google con questa nuova major release.

A tal proposito, ricordiamo che per ora è avvenuto il rilascio della prima Developer Preview, ovvero della versione preliminare iniziale pensata principalmente per gli sviluppatori, quindi siamo ancora nelle prime fasi dello sviluppo di Android 13. Google ha annunciato che, prima di arrivare alla release finale prevista per la seconda metà del 2022, ci sarà un'altra Developer Preview a marzo, nonché verranno rilasciate quattro versioni Beta nell'arco di tempo che va da aprile a luglio (e forse oltre).

In ogni caso, per adesso, come di consueto, possono provare Android 13 solamente coloro che dispongono di uno smartphone Google Pixel idoneo. Più precisamente, si fa riferimento a Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Da notare dunque l'esclusione di Pixel 3a e altri dispositivi più "datati". Per il resto, attualmente sconsigliamo l'installazione agli utenti meno esperti, in quanto le Developer Preview generalmente sono build non propriamente stabili per l'uso quotidiano.