Android 13 può far girare Windows 11 con Doom? Approfondiamo la questione

Dopo aver scoperto che il nome in codice di Android 13 ha a che fare con il Veneto, torniamo ad approfondire le novità legate alla prossima major release del sistema operativo del robottino verde. Questa volta non si fa riferimento a semplici nomi, bensì a qualcosa di molto più concreto, ovvero alla possibilità di far girare Windows 11.

Sì, avete capito bene: stando anche a quanto riportato da Wccftech e Android Authority, tra le novità "dietro le quinte" più interessanti di Android 13 c'è la possibilità di avviare macchine virtuali (VM). Finora la questione non era essenzialmente mai emersa, ma il tutto è stato portato a galla dallo sviluppatore Danny Lin (kdrag0n) su Twitter.

Quest'ultimo ha infatti deciso di munirsi di un appena lanciato Google Pixel 6 e dell'appena rilasciata Developer Preview 1 di Android 13 per cercare di creare una macchina virtuale e far girare Windows 11 ARM direttamente dallo smartphone. L'esperimento sembra essere andato a buon fine, in quanto sono stati pubblicati online alcuni screenshot e video, che potete vedere in calce alla notizia, in cui viene mostrato che effettivamente Windows 11 può girare in questo modo e che è anche possibile avviare Doom (perché, ovviamente, un test di questo tipo non poteva mancare).

Tuttavia, ci sono varie precisazioni da fare. La prima è che chiaramente questa possibilità non è esattamente semplice da sfruttare e dunque rimarrà probabilmente confinata al mondo degli utenti più "smanettoni". La seconda è che Google sta "semplicemente" migliorando la virtualizzazione mediante un nuovo framework legato ad Android 13 e che l'intento ovviamente non è quello di consentire agli utenti di usufruire in modo ufficiale di Windows 11 tramite smartphone, quindi non c'è, ad esempio, l'accelerazione hardware della GPU. In ogni caso, per maggiori dettagli in merito a come funziona la novità, vi consigliamo di consultare il blog di Esper (in inglese).