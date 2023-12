Android 14 arriva anche su ASUS Zenfone 10: correte ad aggiornare!

Dopo aver scoperto che la linea di smartphone Zenfone di ASUS è viva e vegeta, e che addirittura il prossimo device che ne farà parte potrebbe essere lanciato nelle prossime settimane, arriva ora un'altra ottima notizia per chi possiede uno Zenfone di nuova generazione: Android 14 è in arrivo anche su Zenfone 10 in versione stabile.

Come spiegano i colleghi di GSMArena, ASUS ha rilasciato Android 14 per Zenfone 10 nelle scorse ore: il rollout del nuovo sistema operativo dovrebbe essere globale, dunque dovrebbe riguardare tutti i modelli del device (compresi cioè quelli italiani ed europei), ma starebbe comunque procedendo piuttosto lentamente. Se non ricevete la notifica di aggiornamento, insomma, il consiglio è quello di pazientare per qualche giorno.

Se avete uno Zenfone 10 compatibile (cioè aggiornato alla versione 33.0220.0220.101 o successiva del sistema operativo di ASUS), Android 14 si scaricherà in automatico non appena diventerà disponibile e si installerà sul vostro smartphone, portando l'OS alla versione 34.1004.0204.65. Il peso complessivo dell'aggiornamento è di 1.3 GB. Per velocizzare la procedura di aggiornamento, però, potete tentare una ricerca manuale degli update dalle impostazioni dello smartphone.

Stando al changelog diffuso da ASUS, l'aggiornamento porterà con sé alcuni fix ai problemi delle connessioni Bluetooth, risolvendo un problema che causava la disconnessione improvvisa dallo smartphone di cuffie e auricolari wireless. In aggiunta, tutte le principali app di sistema, tra cui Contatti, Telefono, Chiamate di Emergenza, File, Calcolatrice, Orologio, Galleria, Meteo, Registratore Vocale, Impostazioni, Duplica Smartphone, Backup Locale e Launcher hanno ricevuto un redesign e alcune nuove funzionalità.

Infine, Android 14 porterà con sé nuovi widget sia per la schermata di blocco che per l'homepage del telefono, che potranno anche essere personalizzati in termini di luminosità e di colori. A queste feature, ovviamente, si aggiungono anche tutte le novità implementate da Google su Android 14, di cui trovate un elenco nel nostro articolo dedicato.