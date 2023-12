Android 14 arriva anche su Nothing Phone(1): lanciata l'open beta di NothingOS 2.5

Neanche una settimana è passata dalla release di Android 14 su Nothing Phone(2), ma già Carl Pei e soci hanno pubblicato Android 14 in open beta su Nothing Phone(1), aggiornando entrambi gli smartphone dell'azienda alla più recente versione del sistema operativo targato Google.

L'aggiornamento ad Android 14 di Nothing Phone(1) arriva dopo una lunghissima beta chiusa, iniziata a fine aprile. Con l'update, NothingOS viene portato alla versione 2.5, ovvero la prima basata su Android 14 e non più su Android 13. Vi ricordiamo comunque che l'update non è disponibile in versione stabile, ma può essere installato solo dopo essersi iscritti al programma di Open Beta di Nothing Phone(1): visto che il sistema è liberamente installabile da tutti gli utenti che lo desiderano, possiamo ipotizzare che si tratti di una versione semi-definitiva, con la release stabile in uscita tra fine 2023 e inizio 2024.

Inoltre, NothingOS 2.5 è il primo major update per Nothing Phone(1) da quando Nothing ha rilasciato NothingOS 2.0, il sistema operativo lanciato insieme a Nothing Phone(2), anche sul suo smartphone di scorsa generazione: la release dell'aggiornamento era avvenuta a fine agosto, e da allora la compagnia di Carl Pei si era concentrata solo su aggiornamenti minori e patch di sicurezza per il suo primo telefono.

Tra le novità in arrivo con NothingOS 2.5 segnaliamo una nuova pagina di personalizzazione per la schermata di blocco e la scherma Home, la possibilità di trasformare gli sfondi da statici a dinamici, l'inclusione di nuovi sfondi solidi, un tema monocromatico e nuove gesture legate al doppio tocco dello schermo dello smartphone. È stata anche semplificata la procedure per la cattura degli screenshot e per il loro editing, che ora può essere eseguito tramite un tool dedicato. Sono poi stati rilasciati nuovi widget, una revisione estetica per le impostazioni rapide di Android e alcune nuove animazioni per l'Interfaccia Glifo di Nothing Phone(1).

Se avete un Nothing Phone(1) e volete provare la beta di Android 14, potete seguire le linee guida diffuse da Nothing per la sua installazione. Non dimenticate però che, al momento, NothingOS 2.5 è ancora in versione beta: scaricate e installate il sistema operativo solo a vostro rischio e pericolo, perché bug e falle di sicurezza potrebbero non essere ancora stati eliminati del tutto.