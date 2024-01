Android 14 arriva anche su smartphone Sony: aggiornamento disponibile per Xperia IV e V

Sono ormai passati diversi mesi da quando Google ha rilasciato ufficialmente Android 14 in tutto il mondo, Italia compresa. Alcuni produttori di smartphone, come Samsung e Xiaomi, hanno rapidamente aggiornato i propri device, mentre altri si sono fatti attendere più a lungo. Oggi, è Sony a annunciare l'arrivo di Android 14 sui dispositivi Xperia.

Con il trittico di poster che trovate in calce a questa notizia, Sony ha svelato che Android 14 è in arrivo su Xperia 1 IV, 5 IV e 10 IV, ovvero i suoi tre smartphone del 2022. Una settimana fa, invece, l'aggiornamento è arrivato su Sony Xperia 1 V, 5 V e 10 V, i tre device rilasciati dal colosso giapponese nel 2023: per saperne di più, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Sony Xperia 1 V.

In questo modo, l'update ad Android 14 per gli smartphone Xperia più recenti è completo, con qualche settimana di ritardo rispetto a compagnie come Google e Samsung ma comunque prima di rivali quali OnePlus, Xiaomi e Nothing (alcune delle quali, però, hanno un parco di smartphone da aggiornare veramente vasto). Inoltre, tutti e sei i device Xperia hanno ricevuto tutte le nuove feature di sicurezza e le opzioni di personalizzazione collegata ad Android 14 e alle patch di sicurezza del mese di gennaio 2024.

Tra le novità in arrivo su smartphone Xperia abbiamo la possibilità di utilizzare il flash LED della fotocamera per le notifiche in arrivo. Sony ha spiegato che il flash emetterà brevemente una luce quando riceverete una notifica o quando suoneranno sveglie e timer impostati sul device. Inoltre, i sei Xperia IV e V saranno pienamente compatibili con l'app Find My Device, che permetterà di rintracciarli da remoto e, in caso di furto, di bloccarli o rimuovere tutti i loro contenuti.

Ci sarà inoltre spazio per delle nuove feature di Nearby Share, che vi permetteranno di trasferire file dal vostro smartphone Xperia a un PC Windows compatibile senza dover utilizzare alcun cavo fisico o servizio terzo: la funzione sarà particolarmente utile per i fotografi e i videomaker su smartphone. Infine, il colosso giapponese ha annunciato anche delle nuove possibilità di personalizzazione della Lock Screen degli smartphone Xperia.