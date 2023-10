Android 14 arriva su Xiaomi 13 Pro: aggiornamento stabile in Europa

Quella offerta da Xiaomi 13 Pro è un'esperienza da top di gamma nel gaming, nella fotografia e nell'utilizzo di tutti i giorni, c'è poco da dire. A migliorare ulteriormente questa esperienza, però, è oggi l'arrivo di Android 14 in versione stabile su Xiaomi 13 Pro. L'update è in fase di rollout anche in Europa!

L'aggiornamento arriva dopo il rilascio ufficiale di Android 14 da parte di Google sugli smartphone della linea Pixel. D'altro canto, la stessa Xiaomi ha spiegato che avrebbe rilasciato MIUI 15 ad ottobre, con una mossa che avrebbe persino rischiato di anticipare Google e l'altra azienda del settore Android nota per la rapidità di adozione dei nuovi sistemi operativi di Big G, Samsung.

In ogni caso, Xiaomi 13 Pro è il primo smartphone Xiaomi a ricevere l'aggiornamento ad Android 14 e a MIUI 15. L'update è in fase di rollout proprio in queste ore, mentre pare che a questo giro gli europei siano stati fortunati, dal momento che per ora sono gli unici ad aver ricevuto l'aggiornamento sui propri dispositivi mobili. Per saperne di più, comunque, vi consigliamo di dare un'occhiata alla lista degli smartphone compatibili con MIUI 15 di Xiaomi, Redmi e POCO.

L'aggiornamento porta il firmware dello smartphone alla versione 14.0.5.0.UMBEUXM e ha un peso complessivo di 5,50 GB. Insieme al nuovo sistema operativo, ovviamente, Xiaomi ha rilasciato anche le patch di sicurezza del mese di settembre 2023, con un leggero ritardo rispetto al solito. Per ora non ci sono segnalazioni di problemi e bug dell'aggiornamento, perciò il nostro consiglio è quello di scaricare e installare Android 14 sul vostro device.

Vi ricordiamo in ogni caso che, tra le feature principali di Android 14, vi sono i nuovi sfondi generati automaticamente dall'IA e una pletora di opzioni aggiuntive di personalizzazione dello smartphone, nonché le scorciatoie personalizzate per la schermata di blocco e i nuovi widget. Inoltre, Android 14 dovrebbe migliorare la durata della batteria dello smartphone e, soprattutto, introdurre diverse novità lato sicurezza, implementando più risolutamente le passkeys di Google e permettendo di "bloccare" le cartelle di foto e video con delle password.