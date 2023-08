Android 14, in arrivo un'importante feature di sicurezza per le reti mobili: i dettagli

Dopo aver scoperto che Android 14 introdurrà la connettività satellitare per tutti gli smartphone compatibili, scopriamo oggi un'altra grande novità lato connettività in arrivo con il sistema operativo in uscita in autunno. In particolare, pare che Big G si stia concentrando sulla sicurezza delle reti mobili per smartphone Android.

Stando a quanto spiega un post sul Security Blog di Google, infatti, Android 14 permetterà agli amministratori IT di bloccare il supporto alle reti mobili 2G su tutti gli smartphone aggiornati all'ultima versione del sistema operativo. La funzione non sarà attiva di default, ma dovrà essere impostata manualmente su ogni smartphone.

La funzione è la prima di una serie di feature di sicurezza per le connessioni mobili degli smartphone Android in arrivo con Android 14. Quella appena annunciata da Google, in particolare, è una novità che "mette una pezza" su uno dei problemi più noti delle reti mobili, ovvero la scarsa sicurezza della connettività 2G.

Come spiega il blog di Big G, infatti, lo standard 2G è molto meno sicuro di tutti quelli successivi, anche perché la sua implementazione risale al lontano 1991: "i network 2G sono basati sul Global System for Mobile Communications (GSM). Questo standard non ha alcun sistema di identificazione reciproca, permettendo così di abilitare degli attacchi di tipo Person-in-the-Middle. Fin dal 2010, i ricercatori hanno dimostrato che è possibile effettuare una cifratura e decifratura over-the-air delle informazioni trasmesse dalle reti 2G".

Ovviamente, il 2G oggi viene utilizzato pochissimo, perché la maggior parte degli operatori di rete mobile possiede network 3G, 4G o, più spesso, 5G. Tuttavia, la quasi totalità degli smartphone in commercio resta compatibile con il 2G. In alcune situazioni, in mancanza di connessioni migliori, uno smartphone potrebbe essere forzato a connettersi ad una rete mobile 2G, finendo per risultare vulnerabile a diverse falle di sicurezza. Con la nuova feature, invece, la connessione automatica potrà essere disabilitata dagli utenti.