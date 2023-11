Android 14 in arrivo anche su OnePlus 11: tutte le novità di OxygenOS 14

A settembre, OnePlus ha rilasciato Android 14 in beta per il suo top di gamma, OnePlus 11. L'azienda cinese aveva quasi anticipato Google, dal momento che Android 14 è stato lanciato a inizio ottobre su smartphone Pixel in versione definitiva. Ora, però, anche OnePlus 11 sta per ricevere Android 14 versione stabile: il rollout è iniziato!

L'annuncio è arrivato da un post sul forum della community di OnePlus, che ha spiegato che OxygenOS 14 con Android 14 è in fase di rollout e che verrà installato sugli OnePlus 11 compatibili nel giro di qualche giorno. Sfortunatamente, però, l'azienda ha successivamente aggiornato il post confermando che il lancio del sistema operativo di nuova generazione riguarderà inizialmente solo l'India.

Insomma, perché Android 14 arrivi in occidente su OnePlus 11 ci vorrà ancora un po': possiamo infatti aspettarci un lancio del sistema operativo insieme a quello del prossimo top di gamma del colosso cinese. In effetti, OnePlus 12 uscirà a breve sia in Cina che nel resto del mondo, dunque ha senso che quest'ultimo benefici per primo della nuova versione di OxygenOS, anticipando di qualche giorno l'arrivo del sistema su OnePlus 11 (almeno in Europa).

Per il resto, le funzioni in arrivo con OxygenOS 14 saranno numerose: la principale (oltre alle nuove feature di Android 14, ovviamente) è l'opzione Fluid Cloud, che utilizza la connessione di rete per fornire una serie di informazioni sempre aggiornate su tutti i dispositivi collegati al medesimo account OnePlus. Inoltre, OnePlus ha introdotto "Smart Extraction", una funzione che permette di riconoscere e copiare il testo presente nelle immagini con un singolo tap.

Tra le feature smart abbiamo poi Smart Cutout, che riconosce i soggetti delle foto e permette di ritagliarli singolarmente o di eliminare quelli indesiderati dalle immagini. Infine, è in arrivo anche il File Dock, nel quale potrete salvare testi, immagini e altri documenti per copiarli da un'app all'altra.