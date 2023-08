Android 14 Beta su Pixel 7 ci ha (quasi) fixato l'impronta digitale

Quello che vi raccontiamo oggi è un resoconto di natura "personale", dal momento che si tratta delle impressioni derivanti dalla nostra prova su Pixel 7 dopo il rollout della beta pubblica di Android 14.

Era da diversi mesi che con le build stabili trovavamo qualche incertezza di troppo con i metodi di sblocco e di riconoscimento biometrico. Non che l'identificazione del volto abbia mai veramente funzionato a dovere dato che basta essere al tramonto e con la luce alle spalle per non riuscire a utilizzarlo. Tuttavia, gli utenti con le dita particolarmente secche o con qualche imperfezione sulla superficie delle impronte (ci riferiamo principalmente al pollice) nelle ultime build stabili potevano riscontrare qualche grattacapo.

Nel nostro caso - ci teniamo a ribadirlo, non fa statistica in quanto uno solo dei nostri redattori aveva questo problema - l'utente aveva del tutto rinunciato allo sblocco col pollice demandando al pin a 4 cifre il compito di riconoscerne l'identità nell'utilizzo quotidiano o, perlomeno, quando il telefono non era poggiato sulla scrivania e quindi comodo da utilizzare anche con l'indice.

Negli ultimi giorni, tuttavia, come anticipato abbiamo deciso di provare anche su questo dispositivo - regolarmente acquistato - la beta di Android 14. Attualmente ci troviamo alla build UPB5.230623.003 con patch di sicurezza aggiornate al 5 agosto 2023.

Non avendo testato precedenti versioni, non abbiamo un grande storico di feedback da proporvi ma sappiate che con questa versione beta in particolare di Android 14 la situazione è cambiata in maniera a dir poco drastica, con il riconoscimento di entrambi i pollici circa 8 volte su 10 di media.

Prima viaggiavamo nell'ordine delle 2 volte su 10. Anche adesso si osserva una marcata asimmetria, prediligendo l'identificazione del pollice destro, dove il riconoscimento è 10/10, mentre a sinistra siamo a 6/10.

Questo dato ci dice che, nonostante gli enormi passi compiuti rispetto ai problemi con l'impronta digitale di Pixel 6, anche con la nuova generazione in alcuni casi limite qualche incertezza lato software c'era. Servirà ancora del tempo prima che tutti possano beneficiarne, ma se rientrate anche voi in questa sfortunata categoria, sappiate che dovrete tenere duro ancora per poco prima di poterne beneficiare anche sul software in versione stabile!