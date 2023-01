Android 14 potrebbe bloccare il sideaload di alcune app: restrizioni anche per store terzi

La continua scoperta di nuovi malware su Android spinge Google a prendere decisioni immediate per incrementare la sicurezza della sua piattaforma mobile. Secondo quanto riferito, con Android 14 il colosso dei motori di ricerca potrebbe bloccare il sideload di app obsolete sui propri dispositivi.

La decisione sarebbe stata presa in quanto i requisiti minimi previsti attualmente a livello di API per le app pubblicate sul Play Store si sarebbero dimostrati inefficaci nei confronti delle app obsolete, che sono viste come veicoli per la diffusione di malware sui dispositivi.

Per tale ragione, con Android 14 Google vuole porre rimedio a questa situazione prima che precipiti. Una modifica al sorgente scovata da 9to5Mac suggerisce che la società applicherà requisiti API più severi con la prossima release del proprio sistema operativo: gli utenti non saranno in grado di eseguire il sideload di file APK per le app che non soddisfano un livello di API specifico. In questo modo, Google impedirà anche agli app store di terze parti di installare le app più vecchie.

Dalle indicazioni emerse, Android 14 bloccherà le app destinate a versioni Android particolarmente vecchie. Saranno richieste almeno le API di Android 6, ma tale soglia aumenterà progressivamente con un meccanismo automatico. Ai produttori Google dovrebbe offrire la possibilità di abilitare o disabilitare la funzione per i loro dispositivi, però.

Un ingegnere Google ha spiegato che questa mossa mira a frenare la diffusione di malware poichè questi prendono di mira “le versioni precedenti dell’SDK”. Lo stesso precisa comunque che gli utenti avranno comunque la possibilità di installare app obsolete, tramite una shell, ma il processo non sarà semplice in quanto Google mira a scoraggiare tale pratica.

Tra le altre novità di Android 14 ci sarà anche il supporto alla connessione satellitare, come annunciato da Google di recente.