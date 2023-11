Android 14 disponibile per questi top di gamma Samsung: pronti ad aggiornare?

Dopo aver visto la lista dei primi smartphone che riceveranno Android 14 in versione stabile, nelle scorse ore il rollout dell'ultima release del sistema operativo di Big G è iniziato per alcuni smartphone flagship Samsung di scorsa generazione. vediamo insieme di quali si tratta!

Fino ad oggi, Samsung ha rilasciato One UI 6.0, ovvero la sua versione di Android 14, su diversi smartphone: tra di essi abbiamo, per esempio, Samsung Galaxy S23 e S22, Samsung Galaxy Z Flip 5 e Samsung Galaxy Z Fold 5 e persino i due mediogamma Samsung Galaxy A54 e Samsung Galaxy A34. Tra gli altri smartphone Samsung che verranno aggiornati a One UI 6.0 abbiamo anche i Galaxy S21 e i Galaxy S20, nonché Galaxy Z Flip e Z Fold 3 e 4.

Al momento, ovviamente, questi smartphone sono aggiornati a One UI 5.1, l'ultima versione del software del colosso coreano con sistema operativo Android 13. Nelle scorse ore, però, il portale GizmoChina ha scoperto che il rollout di Android 14 per Samsung Galaxy S21 è iniziato in alcuni mercati europei. Tra di essi abbiamo la Spagna, il Portogallo e la Svizzera, mentre non ci sono informazioni circa un rilascio anche per l'Italia, che comunque non dovrebbe farsi attendere troppo a lungo.

One UI 6.0 pesa 2,28 GB su Samsung Galaxy S21 e, come già avvenuto per Galaxy S23 e S22, include le patch di sicurezza del mese di rilascio. Se possedete uno smartphone compatibile e volete verificare la disponibilità dell'aggiornamento, vi basterà aprire l'app Impostazioni, scendere fino ad "Aggiornamento Software", effettuare la ricerca e poi toccare "scarica e installa" quando One UI 6.0 sarà disponibile per il vostro smartphone.

Inoltre, potete anche accedere alla beta di One UI 6.1 con il vostro Galaxy S21. Vi ricordiamo infine che quello ad Android 14 e One UI 6.0 è il terzo major update annuale di Samsung Galaxy S21. Al lancio del device, nel 2021, Samsung ne aveva promessi quattro: l'anno prossimo, dunque, Android 15 sarà l'ultima release del sistema di Big G ad essere rilasciata per Galaxy S21.