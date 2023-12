Android 14: Google lancia il nuovo Feature Drop con una pletora di nuove funzioni

Sono ancora in tanti ad attendere la release di Android 14 sul proprio smartphone, che potrebbe farsi attendere fino ai primi mesi del 2024. Intanto, però, Google ha rilasciato un nuovo Feature Drop per Android 14, che rivede servizi come Messaggi e Google TV. E ci sono anche tante novità per WearOS!

Come spiega WCCFTech, la prima feature introdotta da Google è la nuova Emoji Kitchen, che permette di usare l'IA per unire tra loro due emoji o due sticker, creandone uno del tutto nuovo che però mantiene i tratti salienti di quelli che sono stati combinati tra loro per generarlo. La funzione può essere attivata direttamente da Gboard e, nella sua nuova iterazione, ha un funzionamento ancora più semplice e garantisce dei risultati di qualità ancora più alta di quanto non abbia fatto finora.

È in arrivo anche la funzione Voice Moods per Messaggi Google, che permette di inserire un background colorato o tempestato di emoji ai vostri messaggi vocali. L'idea è quella di usare colori e emoji diversi tra loro per spiegare i propri sentimenti all'interlocutore, in modo da "guidarlo" nell'ascolto degli audio. Al momento la funzione è in rollout solo per gli utenti beta, ma arriverà anche in versione stabile nel giro di qualche giorno.

Poi, su Google TV arrivano dieci nuovi canali gratuiti, che si aggiungono al centinaio già disponibile. Big G ha spiegato che le nuove trasmissioni "esploreranno film, programmi sportivi, giochi e quiz, senza imporvi alcun ulteriore abbonamento".

Per quanto riguarda WearOS, invece, l'ultimo Feature Drop rende gli smartwatch compatibili capaci di controllare una pletora di dispositivi smart senza l'utilizzo del telefono: per esempio, Big G ha spiegato che potrete usare direttamente l'orologio per cambiare colore e temperatura delle luci smart di casa, ma anche per dire al sistema di casa se vi trovate all'interno o all'esterno di quest'ultima, in modo da avviare le routine smart della giornata.