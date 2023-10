Android 14 con IA ufficialmente disponibile in Italia: ci sono Samsung e Xiaomi

Alla fine le indiscrezioni sul rilascio di Android 14 si sono rivelate veritiere. Infatti, Google ha ufficializzato la disponibilità in Italia della nuova major release del sistema operativo del robottino verde, perlomeno per quel che riguarda i primi dispositivi (ma l'update è in arrivo per un ampio numero di brand).

A proposito della disponibilità di Android 14, è appena iniziato il rollout dell'aggiornamento per la solita gamma Google Pixel. Tuttavia, è già stato confermato che, più avanti nel corso del 2023, l'update arriverà per un buon numero di brand: i nomi citati direttamente da Google sono Samsung Galaxy, Xiaomi, OPPO, OnePlus, Nothing, iQOO, Realme, Sharp, Sony, vivo e Tecno. Insomma, tra non molto un ampio numero di utenti potrà accedere a tutte le novità del caso.

Per quel che concerne queste ultime, come ben potete immaginare si punta in modo importante sull'intelligenza artificiale, come d'altronde avviene anche con gli appena annunciati Google Pixel 8. È proprio nel caso di Pixel 8 e Pixel 8 Pro che il focus è posto sulla personalizzazione, visto che mediante questi dispositivi risulta possibile utilizzare l'IA generativa per avere degli sfondi basati sulla propria immaginazione. Che si tratti di scegliere il colore o lo stile, o ancora di dare sfogo alla propria creatività, Google ha la soluzione per il vostro wallpaper.

C'è poi la possibilità di impostare scorciatoie personalizzate per la schermata di blocco, legate ad esempio al lettore di codici QR o all'applicazione Google Home. Essenzialmente, dunque, si punta a rendere accessibili, direttamente dalla lock screen, i controlli più utilizzati dall'utente. Dai widget ai font, passando per i colori e i formati: si può ora rendere la schermata di blocco più adatta al proprio stile.

Certo, anche in questo campo c'è l'utilizzo dell'IA, visto che quest'ultima può cambiare la rappresentazione a schermo in base alle situazioni: ad esempio, il widget meteo della lock screen può essere spostato in primo piano se il tempo sta peggiorando in modo "improvviso" (si punta dunque, in linea generale, a rendere più dinamica l'esperienza software). Non mancano anche temi monocromatici, così da poter puntare a un design elegante e minimale.

Le novità di Android 14 non guardano però solamente alla personalizzazione estetica, visto che la major release mira anche a ottimizzazioni a livello di fotocamera. A tal proposito, c'è il supporto alle immagini HDR con Ultra HDR, per foto con colori più vivaci e miglioramenti in tutti i contesti di luce.

Un'altra novità non di secondo piano riguarda l'integrazione di Health Connect a livello di sistema, per mantenere sotto controllo i dati relativi ad attività fisica, salute e benessere direttamente in un unico posto. Tra l'altro, i dati vengono crittografati sullo smartphone per mantenere elevato il livello di privacy.

Nel caso ve lo stiate chiedendo, certo: questa funzione è pensata anche per sincronizzare i dati delle principali applicazioni legate a salute e fitness. In ambito privacy, tra l'altro, Android 14 è in grado di notificare l'utente quando i dati sulla posizione vengono condivisi con terze parti. Inoltre, a livello di sicurezza, la nuova major release di Android chiederà agli utenti di impostare sempre un PIN almeno di sei cifre.

Google ha anche riposto un certo focus sulle funzioni per ipovedenti e persone con problemi di udito, consentendo, ad esempio, di incrementare rapidamente, tramite Quick Settings, le dimensioni del font. Ci sono poi le cosiddette Flash notifications, impostabili dalla sezione Accessibilità e pensate per informare l'utente in merito alle notifiche in arrivo mediante "lampi visivi". Non manca inoltre l'arrivo dell'inquadratura automatica durante le videochiamate, così come ci sono miglioramenti generali a livello di performance.

Android 14 strizza insomma l'occhio a diverse tipologie di utenti. Per il resto, se volete approfondire maggiormente la questione, potrebbe interessarvi dare un'occhiata a quanto pubblicato sul blog ufficiale di Google, dato che in quest'ultimo si scende maggiormente nel dettaglio delle novità introdotte dalla major release.