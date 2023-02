Android 14, non installate la DP1! I tester segnalano gravi bug a chiamate e batteria

Con l'arrivo della versione DP1 di Android 14, Google ha finalmente svelato i suoi piani per il proprio sistema operativo mobile dopo Android 13. Alcuni potrebbero essere tentati di scaricare immediatamente la DP1 di Android 14, ma per ora il consiglio è quello di aspettare: pare infatti che la Developer Preview sia colma di bug di sistema, alcuni anche piuttosto gravi.

Nulla di nuovo sotto il sole: DP1 sta per "Developer Preview 1", e lo stesso nome indica che il sistema operativo è stato pensato per un pubblico di sviluppatori e beta tester. Se avete un solo smartphone, insomma, è altamente sconsigliato il download della versione di prova di Android 14, che potrebbe crearvi non pochi problemi nell'uso di tutti i giorni del device.

Per esempio, Android Police ha spiegato che, per il momento, sarebbe impossibile effettuare chiamate telefoniche sui dispositivi Pixel compatibili con Android 14 DP1: sembra infatti che l'app Telefono vada in crash subito dopo l'avvio della telefonata, interrompendola. Altri utenti Reddit hanno invece lamentato un peggioramento improvviso della vita della batteria dello smartphone, dovuto anche alla sparizione della feature di Batteria Adattiva di Android 13.

Per la verità, resta la funzione di Caricamento Adattivo, che permette di aumentare la vita della batteria dello smartphone ottimizzando il caricamento di quest'ultima. La feature permette allo smartphone di raggiungere l'80% di carica, per poi interrompere la ricarica e riprenderla solo poco prima che l'utente riprenda in mano lo smartphone, analizzando i suoi pattern di utilizzo del device.

Ovviamente, tutti questi problemi saranno risolti con la versione stabile di Android 14, che dovrebbe essere rilasciata nella seconda metà dell'anno sugli smartphone Pixel e tra fine 2022 e inizio 2023 sui device delle altre compagnie. Inoltre, Android 14 introdurrà varie nuove feature, tra cui una sicurezza anti-malware rafforzata su smartphone e tablet.