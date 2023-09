Android 14, finalmente potremo usare lo smartphone come webcam senza app

L'utilizzo dello smartphone come Webcam è una pratica molto diffusa soprattutto tra gli streamer alle prime armi alla ricerca di una buona fotocamera a un prezzo praticamente nullo, avendola già a disposizione. Finalmente, questa feature dovrebbe arrivare nativamente su Android.

Nella più recente beta del sistema operativo, per l'esattezza Android 14 QPR1 Beta 1, collegando lo smartphone al PC mostra finalmente una nuova opzione d'utilizzo, proprio quella che molti content creator stavano aspettando, ovvero la possibilità di usarlo come webcam.

Gli utenti interessati non dovranno fare altro che scegliere questa opzione al posto delle altre funzionalità per il trasferimento file e l'accesso alla memoria.

Ricordiamo che il percorso verso la prima build stabile è quasi giunto alla sua naturale conclusione e ipoteticamente gli utenti Pixel, come da tradizione, dovrebbero avere modo di provare Android 14 al lancio della nuova generazione di smartphone prodotti dalla casa di Mountain View con la terza iterazione del chip proprietario Tensor.

L'azienda, in particolare, ha già annunciato la data dell'evento Made by Google in cui con ogni probabilità scopriremo anche i nuovi smartphone della gamma Pixel, ovvero Pixel 8 e Pixel 8 Pro con processore Google Tensor G3. Purtroppo, tra le notizie già emerse in rete, sembra che per entrambi ci sarà un piccolo aumento di prezzo, ma non è ancora detta l'ultima parola.