Android 14, quando arriverà sui principali smartphone? Le prime informazioni

È passato ormai un mese e mezzo dal lancio di Android 14 in Italia, ma il nuovo sistema operativo non è certo arrivato su tutti i dispositivi sul mercato. E allora, quando verranno aggiornati ad Android 14 gli smartphone delle principali aziende? Ecco ciò che sappiamo.

Nelle scorse ore, i colleghi di Engadget hanno raccolto le dichiarazioni in merito alle politiche di aggiornamento ad Android 14 dei principali produttori di smartphone sul mercato americano. Vi ricordiamo dunque che queste dichiarazioni riguardano gli USA, anche se possiamo aspettarci che non vi siano grandi variazioni per il continente europeo.

Partiamo con la prima della classe, ovvero Google, che ha già aggiornato tutti i Pixel compatibili con Android 14 nel mese di ottobre. Se avete uno smartphone Pixel 4a o delle linee Pixel 5, Pixel 6, Pixel 7 e Pixel 8, insomma, siete in una botte di ferro: Android 14 è già disponibile e non dovete fare altro che installarlo (ammesso che non lo abbiate già fatto, ovviamente).

Samsung sta rilasciando One UI 6.0 in via ufficiale su tutti i suoi smartphone: essa è arrivata innanzitutto su Galaxy S23, Z Flip e Z Fold 5, ma si è piano piano estesa anche a Galaxy S21 e S22. Tutti i dispositivi dell'azienda usciti negli ultimi tre anni dovrebbero essere compatibili con il nuovo sistema operativo, compresi i foldable della serie Z e i midrange della linea A. One UI 6, forse già in versione 6.1, sarà inoltre preinstallata sui Galaxy S24 in arrivo a gennaio.

Dopo Google e Samsung, Xiaomi è stata tra le prime a implementare Android 14 sui suoi smartphone della linea Xiaomi 13 e su Xiaomi 12T. Restano invece ancora esclusi gli Xiaomi 13T e tutti gli Xiaomi 12 e 11, ma MIUI 14 dovrebbe arrivare molto presto su almeno 25 smartphone di Xiaomi, Redmi e POCO.

La situazione di OxygenOS 14 è incerta, invece: il sistema operativo di OnePlus (e il corrispettivo di OPPO) è disponibile già da qualche tempo in beta in alcuni mercati e dovrebbe arrivare presto su OnePlus 11 e OnePlus Fold. Ci dovrebbe volere qualche mese in più per l'arrivo della skin su OnePlus 10 e sugli smartphone OPPO, mentre OnePlus 12 verrà lanciato con Android 14 preinstallato.