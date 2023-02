Android 14 rafforzerà sicurezza smartphone: minuti contati per i malware?

A poche ore dal lancio della prima Developer Preview di Android 14 gli sviluppatori stanno già cercando di scovare tutte le novità chiave proposte da Google. Tra le tante, spicca in particolar modo una feature che potrebbe porre fine a numerosi malware che colpiscono il robottino verde: di cosa si tratta?

Come riportato dai colleghi di Bleeping Computer, a partire dalla prossima iterazione di Android le applicazioni dovranno dichiarare i loro intenti con maggiore precisione specificando quali funzioni del telefono utilizzano, mentre lo scambio di dati tra più app verrà limitato sensibilmente rendendo di “sola lettura”, peraltro, i file aggiuntivi scaricati in-app.

Questa misura di sicurezza aggiuntiva mira chiaramente a bloccare l'installazione di app dannose che operano abusando le autorizzazioni lato accessibilità, ovvero quelle più sensibili. All’atto pratico, impedirà alle app pericolose di intercettare o utilizzare in modo improprio le trasmissioni destinate a raggiungere altre app. In questo modo i dati personali saranno ancor più al sicuro, naturalmente.

Il limite dei file scaricati alla modalità di “sola lettura” dovrebbe prevenire, al contempo, gli scenari di inserimento di codice che coinvolgono file eseguibili manipolati dai malintenzionati del caso. Infine, Android 14 bloccherà l'installazione di tutte quelle applicazioni pericolose che sfruttano livelli API datati per aggirare le protezioni di sicurezza e privacy introdotti di recente.

Certo, queste sono ancora novità in fase di sviluppo per Android 14; per questo motivo, è difficile stabilire se riusciranno effettivamente a impedire la futura diffusione di malware. Se non altro, è un importante passo avanti per proteggere i device Android di tutto il mondo.

Con lo stesso obiettivo, invece, Android 14 potrebbe impedire il sideload di app e store di terze parti.