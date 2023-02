Android 14 renderà più facile usare gli smartphone come webcam per PC

Dopo l’ufficializzazione del supporto alla connessione satellitare per Android 14, arrivano altre indiscrezioni per quanto concerne la prossima iterazione del robottino verde: a quanto pare Google vuole fare sì che i dispositivi Android 14 siano facilmente utilizzabili come webcam su PC desktop e laptop.

Come ripreso dai colleghi di 9to5Google a partire da un report di Mishaal Rahman, la Grande G starebbe pensando a una alternativa di sistema all’app Camo e alla Continuity Camera di Apple. Il progetto della società di Mountain View si chiamerebbe “DeviceAsWebcam”, per il momento, e sembra pensato – molto banalmente, come da nome – per collegare uno smartphone Android e utilizzarlo come webcam tramite UVC, ovvero USB Video Class.

In questo modo, al contrario della Continuity Camera che opera soltanto tra dispositivi della Mela, gli smartphone Android potranno essere usati come webcam su computer con qualsiasi sistema operativo compatibile con la trasmissione di dati video tramite USB. Si prevede, dunque, che Google creerà un’app generica di sistema per facilitare l’utilizzo della feature.

Dovremo quindi aspettare molti mesi prima di vedere questa nuova funzionalità approdare sui dispositivi mobili con l’OS del robottino. Nel frattempo, sarà necessario tenere d’occhio eventuali modifiche o novità.

Tra le altre novità in arrivo con Android 14 ne conosciamo già una che sicuramente deluderà molti utenti: sembra proprio che Google voglia impedire il sideload di alcune app e bloccare gli store di terze parti.