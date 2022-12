Android 14 potrebbe rendere 'immortali' i vostri smartphone lato Web

In seguito alla questione della connessione satellitare su Android 14, torniamo a fare riferimento alla futura major release del sistema operativo per dispositivi mobili di Google. Infatti, iniziano a emergere dettagli interessanti in merito a quanto in fretta smartphone e tablet diventano "datati" lato Web.

Potrebbe essere capitato anche a voi di provare a usare un dispositivo ormai obsoleto e aprire il browser per navigare sul Web, riscontrando però più di qualche "grattacapo". Ebbene, di mezzo ci sono i certificati root, in quanto, quando questi ultimi scadono, può non risultare più possibile effettuare correttamente l'accesso ai siti Web, visto che la connessione viene rifiutata per motivi di sicurezza.

Si tratta di una questione che si trascina ormai da molti anni e che ha portato a un lungo dibattito, anche in seguito al diffondersi delle notizie riguardanti il fatto che molti vecchi dispositivi Android non possono più navigare sul Web come si deve. In questo contesto, Android 14 potrebbe cambiare le carte in tavola, consentendo dunque potenzialmente di navigare sul Web agli utenti che proprio non vogliono smettere di usare il proprio fidato vecchio dispositivo.

A tal proposito, come riportato da Android Police e Gizchina (la fonte originale è Esper.io), Google avrebbe intenzione di rivedere il modo in cui vengono gestiti lato Android i certificati root scaduti. In parole povere, sembra che in quel di Mountain View si stia studiando un metodo per rendere il tutto aggiornabile non tramite il sistema operativo in sé ma attraverso Google Play Services. In questo modo, l'azienda potrebbe di fatto mantenere aggiornato il tutto in modo diretto, gestendo la situazione un po' come avviene da tempo per questioni come quella del Bluetooth.

Va detto che per vedere il prossimo grande certificato root in scadenza, dopo la questione del 2021 relativa ad Android 7, bisognerà arrivare al 2035. Probabilmente non ci saranno dunque troppi problemi nel breve periodo, ma risulta comunque interessante notare come, perlomeno secondo le indiscrezioni, si starebbe voltando pagina in tal senso.