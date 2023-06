Android 14: scoperta l'API che monitora la salute della batteria dello smartphone

Già sappiamo che Android 14 punterà tutto sulla privacy, con una serie di nuove feature dedicate alla sicurezza dei dati degli utenti. In parallelo, però, il nuovo sistema operativo di Google potrebbe permettervi di controllare la salute dello smartphone con un solo tocco, grazie ad un apposito menù.

Stando a quanto riporta GizmoChina, la Developer Preview 2 di Android 14 introduce la nuova API BatteryManager, che permette agli utenti di controllare la salute della batteria dello smartphone direttamente dalle Impostazioni. Si tratta di un'API simile a quelle già implementate da Apple su iOS, che permettono agli utenti iPhone di controllare "al volo" le performance massime della batteria dei propri device.

In parallelo, l'API di Google andrà anche oltre rispetto a quanto già fatto da Apple, fornendo una serie di utili informazioni sul numero di cicli di ricarica, status della ricarica, data di produzione della batteria e di primo utilizzo e, ovviamo, stato di salute di quest'ultima. Al momento, l'API è disponibile solo per gli smartphone della linea Pixel di Google aggiornati a Android 14 Beta 2.

Grazie a questa API, inoltre, gli sviluppatori potranno creare della app di monitoraggio della batteria dello smartphone, anche se è probabile che tutte le informazioni fornite dall'API stessa saranno rese disponibili all'utente tramite un apposito sottomenù delle Impostazioni dello smartphone (come già avviene su iOS, per intenderci).

Resta solo un'incognita, ovvero quella dell'affidabilità dei dati dell'API di Google: benché non ci sia ragione di pensare che essi siano poco esatti, resta pur sempre la possibilità che, specie su smartphone più datati, il conteggio del numero dei cicli di ricarica non sia perfetto. Sicuramente, comunque, ne sapremo di più quando Android 14 uscirà in versione stabile, nel corso dell'autunno.