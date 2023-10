Android 14, scoperto il primo bug: Google sta già lavorando a un fix

Finalmente Android 14 è ufficialmente arrivato sugli smartphone di Google, di Samsung e di Xiaomi. Come era lecito aspettarsi, il nuovo sistema operativo ha portato con sé anche alcuni annosi bug, specie su smartphone Pixel, che la stessa Big G ha confermato di voler risolvere il prima possibile.

Con un messaggio pubblicato sul Google Issue Tracker il 27 ottobre, un ingegnere di Google ha spiegato che Big G è a conoscenza dei bug di Android 14 - evidenti perlopiù su Pixel 8 e Pixel 8 Pro - e che l'azienda è "immersa nei lavori su un fix". In particolare, il rappresentante della compagnia ha scritto che "vi ringraziamo per il supporto. Il nostro team sta verificando i problemi di storage relativi ad alcuni smartphone Pixel con Android 14 come proprio sistema operativo e siamo immersi nei lavori su un fix".

Il problema, riporta The Verge, riguarderebbe in particolare i device Pixel con più profili utente attivi al contempo e aggiornati ad Android 14. Con il passaggio da un profilo utente all'altro, infatti, si creerebbero dei seri propri al sistema operativo: tra i bug riscontrati dagli utenti (le risposte sul thread ufficiale di Google sono più di 450, nel momento in cui scriviamo queste righe) abbiamo la cancellazione improvvisa di alcune app, dei crash imprevisti delle applicazioni o del sistema operativo o, addirittura, il blocco dell'accesso allo storage interno dello smartphone per uno o più degli account collegati al medesimo dispositivo.

Alcuni utenti, addirittura, hanno spiegato di non poter caricare screenshot dei bug dal proprio device perché questi verrebbero automaticamente eliminati dal sistema operativo, che non riconoscerebbe lo storage e non sarebbe in grado di salvare immagini e documenti nella memoria dello smartphone.