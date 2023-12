Android 14, sorpresa: Google Keep sarà il blocco note predefinito?

Dopo aver iniziato a offrire le feature IA su Google Foto anche all'ampia platea di utenti Android che non utilizzano smartphone della gamma Pixel, Google si prepara a un profondo rinnovamento anche per un'altra delle sue applicazioni più popolari.

Stando a quanto riportato da Android Authority, infatti, Google Keep si sta preparando a un'ulteriore evoluzione, che oltre al supporto agli stylus, consentirà di prendere appunti anche direttamente dalla lockscreen di Android 14. Questo, di fatto, sarà il passo finale per la piena maturità di quello che per molti rappresenta già il blocco note più versatile e utile sulla piazza.

Per l'esattezza, dunque, si tratta più che altro di una feature combinata: sarà Android 14 a consentire di impostare un'app di blocco note come predefinita, ammesso che l'applicazione da noi scelta sia compatibile con questa opzione e in grado di soddisfare i requisiti di Google in tal senso. D'altro canto, sarà sempre Android 14 offrire infatti la possibilità di lanciare il blocco note dalla lockscreen, consentendo di prendere appunti solo tramite l'app impostata come predefinita.

Non è un caso, dunque, che proprio Keep sia perfettamente compatibile con la possibilità di essere impostato come app predefinita, a partire dalla versione 5.23.482.04 dell'applicazione. Se avete Android 14 aggiornato all'ultima versione e non vedere la spunta per il blocco note nelle applicazioni predefinite, dovete forzarne la comparsa dalle opzioni sviluppatore, alla voce "Force enable Notes role".